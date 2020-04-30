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NASA Dünya'ya yaklaşan göktaşlarının yönünü saptırmayı deneyecek

'DART' ile çarparak değiştirmeyi planladıkları öğrenildi

30 Nisan 2020 Perşembe 10:36
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NASA Dünya'ya yaklaşan göktaşlarının yönünü saptırmayı deneyecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) dünyaya yaklaşan asteroidlerin oluşturduğu riski, uzay boşluğunda müdahale edilerek elimine etmeyi test etmek için Didymoon adı verilen asteroidi uzaya fırlatılacak bir uzay aracıyla vurarak yörüngesinden çıkarmayı planlıyor.

NASA'nın 'Çift Asteroid Yön Değiştirme Testi' (DART) adı verilen deneme kapsamında Temmuz 2021'de uzaya fırlatılacak kinetik etki aracının Eylül 2022'de asteroidi vuracağı kaydedildi.

Proje kapsamında, NASA tarafından tasarlanan DART uzay mekiği, 2022'de Dünya'ya 11 milyon kilometre mesafede olacak Didymos asteroid ikilisine ulaşıp merkezdeki Didymos A asteroidinin yörüngesinde dönen Didymos B'ye (Didymoon) çarparak kinetik etkiyle asteroidinin yörüngesinde Dünya'daki teleskoplardan gözlenebilecek yüzde 1'lik bir değişim ortaya çıkarmaya çalışacak.

NASA'nın savunma departmanında görev yapan Lindley Johnson, National Geographic'e yaptığı açıklamada, "Uzayda yüzbinlerce asteroid var, biz daha yakından takip etmemiz gerekenleri belirlemeye çalışıyoruz" diyerek, dünya için tehdit oluşturan 2 bin 78 asteroid olduğunu belirtti.

Johnson, "En önemli görevimiz, bu asteroidleri bulmak ve süprizle karşılaşmamak için uzayda bulunan asteroidlere dair daha kapsamlı bir kategorizasyon elde etmek" dedi.

NASA, en az 140 metre çapında ve Dünya'nın 5 milyon kilometre yakınından geçen göktaşlarını 'tehlikeli' kategorisinde değerlendiriyor. 

NASA ile Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı iş birliğiyle yürütülen DART projesi çerçevesinde 2015'ten bu yana gözlem ve araştırma faaliyeti sürdürülüyor.

Asteroid savunma sistemi, Dünya'yı zehirli maddeler içeren yakındaki asteroidlerin çarpmasından korumayı amaçlıyor.

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