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NASA duyurdu!

Gökdelen büyüklüğünde potansiyel olarak tehlikeli bir göktaşı, Dünya'yı hızla teğet geçecek.

31 Ekim 2022 Pazartesi 20:55
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NASA duyurdu!



Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

NASA’ya göre, gökdelen büyüklüğünde devasa bir göktaşı dünyanın yanından geçecek.

2022 RM4 olarak adlandırılan göktaşının tahmini çapı 330 ve 740 metre arasında değişiyor. Göktaşının boyutu, 828 metre yüksekliğindeki dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın biraz altında.

Saatteki hızı 84 bin 500 km

NASA'ya göre söz konusu göktaşı, gezegenimizi saatte yaklaşık 84 bin 500 kilometre hızla teğet geçecek.

Göktaşı, 1 Kasım'daki en yakın yaklaşımında, Dünya'nın yaklaşık 2,3 milyon kilometre yakınına gelecek. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin yaklaşık altı katı kadar.

Potansiyel olarak tehlikeli

NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına gelen her nesneyi "Dünya'ya yakın cisim" olarak tanımlarken, 7,5 milyon kilometre yakınındaki her şey de "potansiyel olarak tehlikeli" kategorisine alınıyor.

Örneğin 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi yaratmıştı.

Anahtar Kelimeler:
NasaGöktaşıUzay
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