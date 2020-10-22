Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 gün daha tutuklu
5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı

NASA duyurdu: 'Heyecan verici' keşif 26 Ekim'de açıklanacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 26 Ekim'de Ay hakkında "heyecan verici" yeni bir keşfi açıklayacağını duyurdu.

22 Ekim 2020 Perşembe 12:43
641 Okunma
NASA duyurdu: 'Heyecan verici' keşif 26 Ekim'de açıklanacak

NASA'dan yapılan açıklamada, 2,7 metre aynalı teleskop taşıyan "Boeing 747SP" tipi uçak olan Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi'nin keşfinin "ajansın Ay hakkında daha fazla şey öğrenme çabalarına katkıda bulunacağı" ifade edildi.

Açıklamada, "Ay'ın ilmini anlamak, iç Güneş Sistemi'nin geniş tarihinde parçaları bir araya getirmeye de yardımcı olabilir." ifadesine yer verildi.

Ay'a ilişkin yeni keşfin 26 Ekim Pazartesi günü telekonferansla açıklanacağı belirtildi.

NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes yoğun bakımda
Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes yoğun bakımda
Ermeni ordusu zorda: Paşinyan, vatandaşları cepheye çağırdı
Ermeni ordusu zorda: Paşinyan, vatandaşları cepheye çağırdı
Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen hasta hayatını kaybetti
Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen hasta hayatını kaybetti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim