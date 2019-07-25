NASA eskiyen roketini satışa çıkardı

Alabama'daki tarihi Marshall Uzay Uçuşu Merkezi (MSFC) Apollo roket programını güçlendiren Saturn roketlerini geliştirmede büyük bir rol oynuyordu. İlk modellerden biri ise yıllardır kenarda bekletiliyordu. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise bu parçayı satmaya hazırlanıyor.

Bu roketin hiç uçmamış olma ihtimali var çünkü yakın zamanda Space X'in ortaya çıkışından önce, harcanmış olan iticilerin okyanusa düşmesine izin vermek NASA'nın alışıldık davranış şekliydi.

Diğer bir deyişle bu adımın pek kullanılmamış, gerçek bir uzay roketini, ücretsiz olarak ilgilenen okullara, üniversitelere, müzelere veya kütüphanelere verilmesine yönelik bir adım olduğu söylenebilir. İlgilenen kuruluşun tek yapması gereken, kargo ücretlerini üstlenmek, yani yaklaşık 250 bin dolarlık ödemeyi göze almak...