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NASA, iyonosferi inceleyecek uydusunu yörüngeye gönderdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), iyonosferi inceleyecek uydusunu yörüngeye gönderdi

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:51
NASA, iyonosferi inceleyecek uydusunu yörüngeye gönderdi

NASA, gökyüzünün uzay ile buluştuğu dinamik ve gizemli bölgeyi araştırmak için dün gece yörüngeye uydu gönderdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Florida sahili açıklarında Stargazer L-1011 uçağından bırakıldıktan 5 saniye sonra üzerinde Northrop Grumman şirketinin üretimi olan Pegasus XL roketi ateşlenen uyduya, "İyonosferik Bağlantı Kaşifi" adı verildiği belirtildi.

Buzdolabı büyüklüğündeki uydunun, atmosferin üst tabakalarından biri olan ve uzay sınırıyla örtüşen iyonosferi inceleyeceği, ölçümlerinin, bilim insanlarının uzay iklimi ile yeryüzü iklimi arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamalarına yardım edeceği belirtildi.

NASA'nın heliofizik bölümü yöneticisi Nicola Fox, uzay sınırı olarak bilinen iyonosferde, Güneş'ten kaynaklanan çok fazla olayın meydana geldiğini, Dünya'daki fırtına, kasırga ve ekstrem hava koşullarının bu tabakadaki enerjiye katkı sunduğunu söyledi. Fox, "İyonosfer, olağanüstü bir fizik laboratuvarı." ifadesini kullandı.

İyonosfer hakkında daha çok bilgi edinilmesinin, daha gelişmiş gözlemle yörüngedeki uzay araçları ve astronotların daha iyi korunmasını sağlaması bekleniyor.

NASA geçen yıl atmosferin daha üst bölgesinin incelenmesi amacıyla Gold ismi verilen bir uyduyu yörüngeye göndermişti. İyonosfer araştırması için gelecek yıllarda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da dahil olacağı daha fazla misyonun düzenleneceği kaydediliyor.

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NasaUydu
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