NASA, Mars'taki araçlarını uzaydan görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki araçlarından yeni bir paylaşım yaptı.



Bu sefer paylaşım uzay araçlarından elde edilen kareler değil, uzay araçlarının çalışırken uzaydan çekilmiş görüntüleri.



NASA'nın Mars yörüngesinde görev yapan uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), 'Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki gözlem araçları Curiosity ve InSight'ı görüntüledi.



NASA yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“MRO, bu fotoğrafı 23 Eylül 2019’da Mars yüzeyden 272 kilometre yükseklikte çekti. Fotoğrafta aracın iki tarafında bulunan güneş panelleri net bir şekilde görülebiliyor. InSight'ın uzaydan çektiğimiz en net fotoğrafı bu oldu." ifadelerini kullandı.



Gece gündüz çalışan nükleer bataryaya sahip Curiosity, güneş ışınlarının yoksunluğundan etkilenmiyor.