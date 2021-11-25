NASA'nın "Güneş'e dokunacak" uzay aracı rekor üstüne rekor kırdı

NASA yetkilileri, uzay aracının Güneş'e 10. kez yakın geçiş yaptığı 21 Kasım'da saniyede 163 kilometrelik hıza ulaştığını açıkladı.



2020'de insan yapımı en hızlı nesne unvanını alan uzay aracı, bu yakın geçiş sırasında Güneş yüzeyine 8,5 milyon kilometre uzaktaki bir noktaya ulaştı.



Bu da uzay aracının aynı zamanda Güneş'e şimdiye kadarki en yakın olduğu konuma ulaştığı anlamına geliyor.



Bilim insanları yıldız sisteminin en iç gezegeni Merkür'ün bile 21 Kasım'da uzay aracına kıyasla Güneş'ten 7 kat uzak kaldığını ifade ediyor.

Parker Solar Probe, Güneş'in gizemlerini keşfetme amacıyla, "Touch the Sun (Güneş'e Dokun)" adı verilen görev için 2018'de fırlatılmıştı.



Daha fırlatıldığı yıl "Güneş'e en çok yaklaşan yapay cisim" unvanını alan araç, Güneş'in korona diye bilinen atmosferinin daha önce keşfedilmeyen kısımlarını araştırıyor.

Aracın toplamda Güneş'in yakın çevresinden tam 24 kez geçmesi planlanıyor. Bu yakın geçişlerden elde edilen veriler, Güneş rüzgarının kaynağını da ortaya çıkarmıştı.



Aracın henüz 4. geçişini yaptığı Aralık 2019'da Güneş rüzgarlarının koronada bulunan ve sıcaklığı 1,1 milyon derece olan nispeten serin deliklerden kaynaklandığı keşfedilmişti.

Yolculuğun sonunda Güneş'e 6,16 milyon kilometre kadar yaklaşması beklenen araç, yıldızın dış atmosferinde uçan ilk uzay aracı unvanını da alacak.