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NASA'nın Mars'taki uzay aracından çarpıcı keşif: Yaşamın göstergesi olabilir

NASA'nın Mars'taki uzay aracı Curiosity'nin topladığı tortu örneklerinde karbon atomları tespit edildi.

18 Ocak 2022 Salı 19:06
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NASA'nın Mars'taki uzay aracından çarpıcı keşif: Yaşamın göstergesi olabilir
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Keşif, 2012'den beri Kızıl Gezegen'in Gale Krateri'nde araştırma yapan uzay aracının topladığı verilerle mümkün oldu.

Curiosity, topladığı örneklerdeki elementleri ayırmak için 24 toz örneğini yaklaşık 850 santigrat dereceye kadar ısıttı. Bu da numunelerin metan gazı salmasına neden oldu ve karbon atomlarının varlığını ortaya çıkardı.

Bilim insanlarının karbonun kökenine dair üç fikri var: Kozmik toz, karbondioksitin ultraviyole bozunması veya biyolojik olarak üretilen metanın ultraviyole bozunması.

İlk iki seçenek, moleküler toz bulutları gibi kozmik olgulara işaret ederken, üçüncü seçenek, Mars'ta geçmişte yaşam olduğu anlamına gelebilir.

Zira uzmanlara göre, metanla beslenen mikroskobik yaşam formları karbon üretebilir. Bu sürecin Dünya'nın geçmişinde de meydana geldiği biliniyor.

Ayrıca hem karbon hem de metan, yaşamın yapı taşları olarak görülüyor.

Hakemli bilimsel dergi PNAS'ta yayımlanan araştırmanın başyazarı ve yerbilimleri profesörü Christopher H. House, incelenen örneklerden bazılarının "Avustralya'dan 2,7 milyar yıllık tortul tabakalardan alınan örneklere benzediğini" söyledi.

Bilim insanına göre Avustralya'dan gelen örneklerin biyolojik kökeni vardı çünkü eski mikrobiyal yaşam formları bunları metanı tüketirken üretmişti.

Öte yandan araştırmacılar Mars'taki koşulların Dünya'dan çok farklı olduğunu belirtiyor ve üç olası açıklamaya şüpheyle yaklaşıyor.

Biyolojik süreçler karbonun olası bir nedeni ama yeni araştırmada elde edilen bulgular, Mars'ta yaşam olduğunu kanıtlamaya yetmiyor. Zira toplanan hiçbir örnekte mikrobiyal yaşam formlarına dair doğrudan kanıt bulunamadı.

Prof. House, "Üç olasılık da bugün Dünya'daki hiçbir şeye benzemeyen olağandışı bir karbon döngüsüne işaret ediyor" diye konuştu.

Dünya'da karbon döngüsü, karbon atomlarının atmosferden toprağa geçmesi ve yeniden atmosfere dönmesi anlamına geliyor.

House, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Ancak bunlardan hangisinin doğru açıklama olduğunu tespit etmek için daha fazla veriye ihtiyacımız var."

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