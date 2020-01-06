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NASA'nın uydusu sonsuza dek kaybolmuş olabilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) ötegezegenleri araştıran uydusuyla bağlantısı kesildi. NASA, ASTERIA isimli uyduyla temasını 5 Aralık’ta kaybetti.

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:39
NASA'nın uydusu sonsuza dek kaybolmuş olabilir

NASA'nın Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri araştırmak için fırlattığı mini uydusu, sonsuza dek kaybolmuş olabilir.

Uzay ajansı, çanta büyüklüğündeki ASTERIA isimli uyduyla temasını 5 Aralık'ta kaybettiğini açıkladı.

2020’YE KADAR TEMAS KURMAYA ÇALIŞILACAK

Araştırmacıların Mart 2020’ye kadar uyduyla temas kurmaya çalışacağı bildirildi.

ASTERIA program yöneticisi Lorraine Fesq, “Bu proje üç aylık ana misyonu ve yaklaşık iki yıl süren genişletilmiş misyonu sırasında olağanüstü sonuçlar elde etti” dedi.

İndependent Türkçe’nin Dailymail'den aktardığına göre Fesq, sözlerini şöyle sürdürdü:

Uzay aracıyla temasını kaybettiğimiz için hayal kırıklığına uğramış olsak da, bu etkileyici küp uyduyla gerçekleştirdiğimiz her görevden çok memnunuz.

ASTERIA, ötegezegen keşiflerinin “CubeSat” diye bilinen bu küp uydular aracılığıyla yapılabileceğini göstermesi açısından önemli bir görev olarak görülüyor.

Esas görevini Şubat 2018'de tamamlayan küp uydu, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nün Jet İtki Laboratuvarı’nın Phateon programı kapsamında geliştirilmişti.

Enstitü’nün internet sitesinde yer alan habere göre uydudan elde edilen veriler hala inceleniyor.

Anahtar Kelimeler:
NasaUydu
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