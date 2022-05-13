NASA pazar gününü işaret edip açıkladı

Yaklaşık 440 metre yüksekliğindeki New York Empire State Binası'ndan daha büyük olan ve 388945 (2008 TZ3) adı verilen uzay kayası, yaklaşık 490 metre genişliğinde ve beklenen yakın geçişleri nedeniyle "potansiyel olarak tehlikeli asteroit" sınıfında değerlendiriliyor.

Karşılaştırma adına, araştırmacılar 1908'de Sibirya'nın doğusundaki Tunguska olayına sebep olduğu düşünülen ve ormanları tümüyle dümdüz eden meteorun yaklaşık 100 ila 200 metre çapında olabileceğini, dinozorları yok eden meteorunsa yaklaşık 10 ila 15 kilometre genişliğinde olabileceğini tahmin ediyor.

Uzay uzmanları 388945'in (2008 TZ3) yaklaşık 0,219 ila 0,490 km çapında olduğunu söylüyor.

Bu büyüklükteki bir asteroit Dünya'ya çarparsa yıkıcı bir hasara neden olabilir fakat NASA'daki bilim insanları asteroidin pazar günü gezegenin yaklaşık 4 milyon km uzağından, yalnızca "yakınımızdan geçeceğini" tahmin ediyor.

Karşılaştırmak gerekirse, Dünya'yla Ay arasındaki mesafe 385 bin km civarında.

Bu asteroit, Dünya'nın yakınından ilk kez geçmiyor. Söz konusu dev uzay kayası Mayıs 2020'de gezegenin yanından yaklaşık 2,75 milyon km mesafede geçmişti. Mayıs 2163'e kadar Dünya'ya bu kadar yaklaşması beklenmiyor.

Güneşin etrafındaki turunu 732 günde tamamlayan asteroit düzenli olarak Dünya'nın yanından geçiyor. Yörüngesinde yıldıza 1 astronomik birim (AU, yaklaşık 150 milyon km) kadar yaklaşıp yıldızdan 2,21 AU'ya kadar uzaklaşıyor.

Bu kadar büyük asteroitlerin Dünya'nın yakınından geçmesi sıradışı değil.

Uzmanların hesaplarına göre yaklaşık 100 metre çapındaki bir asteroit Dünya'ya çarpması halinde Tonga'da 14 Ocak'ta gerçekleşen volkanik patlamanın 10 katı şiddetinde bir patlayıcı güç açığa çıkarabilir.

Dünya'nın yaklaşık 7,5 milyon km yakınına gelen belirli bir boyutun üzerindeki her asteroit, izlediği yola göre "potansiyel olarak tehlikeli" kabul edilebilir.