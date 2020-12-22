NASA, sadece bir günde araştırma merkezinde bulunan 27 maymunu öldürdü

İngİliz The Guardian gazetesi, Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık İdaresi’nin (NASA) aynı gün içinde bir araştırma merkezinde bulunan tüm maymunları öldürdüğünü açıkladı. Gazete tarafından belgelere göre, NASA’nın Silikon Vadisi’nde yer alan Ames araştırma merkezinde 2 Şubat 2019 tarihinde 27 primat ilaçlarla ötenazi edildi. Maymunların öldürülme gerekçesi olarak ise, 21’inin Parkinson hastası olması ve yaşlanmaları gerekçe gösterildi. Kurumun maymunları bir sığınağa taşımak yerine onları öldürme kararı alması, hayvan hakları savunucuları tarafından şiddetle kınandı.

NASA’ya ait laboratuvarda yaşanan primat ölümleri hakkındaki belgeleri ortaya çıkaran, “Rise for Animals” adlı kuruluşun sözcüsü Mike Ryan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “NASA'nın birçok gücü var ve teknoloji konusunda dünyanın kaderini belirliyor, ancak konu hayvan refahı uygulamaları olduğunda izlediği tüm yolların modası geçmiş durumda" ifadelerini kullandı.



New Mexico Üniversitesi'nde hayvan etiği uzmanı olan John Gluck ise “Primatlar, laboratuvar yaşamının doğasında var olan etolojik yoksunluklardan ve hayal kırıklıklarından muzdariplerdi. Onları farklı bir yaşam alternatifine layık görmeyen sorumlulara gerçekten yazık” ifadelerini kullandı.

NASA YÖNETİCİSİ'NDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR



Bununla birlikte, Temsilciler Meclisi demokrat Kathleen Rice, ölümlerle ilgili NASA'nın yöneticisi Jim Bridenstine’ndan, maymunların ölümüne ilişkin açıklama talep ettiklerini belirterek, "Yönetici Bridenstine'den, bu hayvanların neden bir sığınakta yaşamak yerine ötenazi yapılarak esaret altında öldürüldüğüne dair bir açıklama bekliyorum. Yaşanan olay, politika yapıcıları araştırmalarda kullanılan denek hayvanlarının durumuna ilişkin düşünmeye yöneltti" dedi.