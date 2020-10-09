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NASA sosyal medya kullanıcılarına sordu: Ay'a gitseniz yanınıza ne alırdınız?

NASA sosyal medyada başlattığı kampanya kapsamında “Ay'a düşseniz yanınıza ne alırdınız?" diye sordu. 2024’te Ay’a yeniden gitmeyi planlayan uzay ajansı Artemis Projesi kapsamında Ay'da insanlar için koloni kurmayı hedefliyor

09 Ekim 2020 Cuma 15:55
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NASA sosyal medya kullanıcılarına sordu: Ay'a gitseniz yanınıza ne alırdınız?

2024'te Ay'a biri kadın iki astronot göndermeyi planlayan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), konu ile ilgili bir sosyal medya kampanyası başlattı. 

NASA sosyal medya kullanıcılarına sordu: Ay'a gitseniz yanınıza ne alırdınız? - 2

“Ay'a düşseniz yanınıza ne alırdınız?" diye soran NASA, bu soruyu yanıtlamak isteyenlerin kullanıcıların yorumlarını  ‘#NASAMoonKit’ (NASA Ay kiti) etiketiyle paylaşmasını istedi. 

NASA sosyal medya kullanıcılarına sordu: Ay'a gitseniz yanınıza ne alırdınız? - 3

Uzay ajansı kampanyaya katılacaklar için zorluk seviyesi de belirledi. İsteyen kullanıclar hiçbir kısıtlama olmadan seçim yapabilecek. 

NASA sosyal medya kullanıcılarına sordu: Ay'a gitseniz yanınıza ne alırdınız? - 4

‘Uzman Modu’ isimli seviyede yer almak isteyen kullanıcılar ise NASA'nın uzaya çıkan  astronotları için belirlediği kurallara tabi olacak. 

NASA sosyal medya kullanıcılarına sordu: Ay'a gitseniz yanınıza ne alırdınız? - 5
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) seyahat eden astronotların kişisel eşyaları için yalnızca 12,7 x 20,3 x 5,1 santimetrelik bir alana izin veriliyor.
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