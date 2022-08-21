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NASA, uçan nesneleri incelemek için "tam güç" kullanacak

Genel katılımlı toplantıda NASA, tanımlanamayan uçan nesneleri incelemek için "tam güç" kullanacaklarını açıkladı.

21 Ağustos 2022 Pazar 22:03
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NASA, uçan nesneleri incelemek için "tam güç" kullanacak


NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü Araştırmalardan Sorumlu Direktör Yardımcısı Daniel Evans çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu bizim için gerçekten önemli ve buna yüksek öncelik veriyoruz" dedi.

Bu taahhüdün öncesinde NASA, UFO/UAP konularında onlarca yıl sonraki ilk oturumları takiben 9 aylık bir Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) çalışması yürüttüğünü söylemişti.

İstihbarat yetkilileri, UAP'larla ilgili devam eden Pentagon soruşturması hakkında meclis üyelerine bilgi verdi ve askeri pilotların UAP'larla açıklanamayan karşılaşmalarının videosunu gösterdi.

15 ila 17 kişiden oluşan çalışma heyetine 100 bin dolara kadar bütçe ayrılacak ve çalışma tamamen açık olacak, yani gizli askeri veriler içermeyecek.

Anahtar Kelimeler:
NasaUFOUzay
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