NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu imha etme planını açıkladı

Planlara göre yaklaşık 445 tonluk yapı Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki, "uzay aracı mezarlığı" diye bilinen ıssız bir bölgeye düşürülecek.

Nemo Noktası adı verilen bu bölgenin, gezegendeki en ücra noktalardan biri olduğu ifade ediliyor. Bölgenin yakınlarında insan yerleşimi bulunmazken, atmosfere giren uydular ve roketler genellikle buraya düşürülüyor.

1998'de hizmete giren UUİ, aslında sadece 15 yıl dayanacak şekilde tasarlanmıştı. NASA, istasyonu kullanmanın 2030'a kadar güvenli olacağını söylüyor. Pasifik okyanusuna düşürüldüğünde bu yapı, 30 yıldan uzun süre hizmet vermiş olacak.

İstasyonda şu anda ABD, Rusya, Japonya, Kanada ve Avrupa Uzay Ajansı'nın astronotları görev alıyor. İstasyon devreden çıkarıldıktan sonra ülkelerin kendi istasyonlarını kuracağı düşünülüyor.

NASA'nın kendi istasyonu için Jeff Bezos'un Blue Origin'iyle veya Elon Musk'ın SpaceX'iyle işbirliği yapacağı tahmin ediliyor.

İSTASYON YÖRÜNGEDEN NASIL ÇIKACAK?

Uzay ajansının planlarına göre önce istasyonun yörüngedeki irtifası yavaşça azaltılacak. İstasyon şu anda 408 kilometre irtifada hizmet veriyor.

İstasyon alçaldıkça onu çevreleyen atmosfer de yoğunlaşacak ve giderek aşağı çekilecek.

İstasyonun yörüngesinden çıkmasından önce, onu Dünya'ya doğru itmesi için bir dizi mürettebatsız uzay aracı fırlatılacak. Rusya'nın Progress adlı kargo araçlarından üçü ve ABD'li uzay firması Northrop Grumman'in Cygnus adlı uzay araçlarından biri bu görevde yer alacak.

Planın en can alıcı noktası ise istasyonun bu sırada yarattığı enkazın yeryüzündeki canlılara veya mülklere zarar vermesini önleyecek şekilde ıssız bir alana düşmesini sağlamak.

NASA yetkilileri yeni planı duyurmak için hazırlanan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“UUİ, gezegendeki insanlara fayda sağlamak için muazzam bilimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeleri üstlenen ve derin uzaya seyahat etme yeteneğimizi ortaya çıkaran benzersiz bir laboratuvardır.”