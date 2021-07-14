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NASA uyardı: Ay yaklaşıyor sel baskınları artacak

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Yörüngesindeki oynaklık nedeniyle Ay belli dönemlerde Dünya'ya yaklaşıyor. Bilim insanları 2030'lu yıllarda Ay'ın en yakın konuma geleceğini öngörüyor. Küresel ısınmayla birlikte artan su seviyesi sel tehlikesini artırıyor. NASA gelecekte daha çok ve daha sert sellerin yaşanacağı uyarısında bulundu.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:15
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NASA uyardı: Ay yaklaşıyor sel baskınları artacak

Hawaii Üniversitesi ve NASA'nın yaptığı çalışma gelecek yıllarda yaşanması muhtemel felaketleri ortaya koydu. Küresel ısınma nedeniyle buzul erimesi hızlanmış durumda. Bu nedenle deniz seviyeleri yükseliyor.

Öte yandan Ay'ın Dünya'ya konumunun gel-git etkisini yarattığı uzun yıllardır bilinen bir diğer gerçek. NASA ve Hawaii Üniversitesi'nin yaptığı modellemeye göre 2030'lı yıllarda Ay, Dünya'ya daha da yaklaşacak.

Hem Ay'ın yarattığı çekim etkisi hem artan deniz seviyesi birleştiğinde 2030'lu yıllarda rekor düzeyde sel baskınları yaşanabilir.

Nature Climate Change dergisinde yayımlanan makaleye göre Ay'ın yörüngesindeki bu oynaklık ilk kez 1728 yılında kayıtlara geçti.

Ay'ın bu yörünge değişimi 18.6 yıl sürüyor, bugüne kadar çok büyük tehlike oluşturmuyordu.

Bu 18.6 yıllık sürenin ilk yarısında gel-git dalgaları normalden daha etkisiz oluyor ancak ikinci yarıda işler değişiyor. Suyun kıyılara gelmesiyle gitmesi olayı normalden daha sert görülüyor.

Bu etki artışını küresel ısınmayla birleştiren bilim insanlarına göre ortaya korkutucu bir tablo çıkıyor.

2019 yılında sadece ABD'de 600'den fazla taşkın tespit edildi. Bilim insanları bu sayının en az üç dört katına çıkması bekleniyor.

Son Güncelleme: 14.07.2021 16:22
Anahtar Kelimeler:
NasaAy
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