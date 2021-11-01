Künye
Kıbrıs 21
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
banner107

NASA uzmanları belirledi: Uzaylıların varlığını kanıtlamak için gereken 7 adım

NASA'nın araştırma ekibinin başındaki James Green ve ekibi, uzaylıların varlığının kanıtlanması için tamamlaması gereken 7 adımı belirleyerek metodolojik bir çerçeve çizdi.

01 Kasım 2021 Pazartesi 21:34
18 Okunma
NASA uzmanları belirledi: Uzaylıların varlığını kanıtlamak için gereken 7 adım
banner108

Dünya dışı yaşama ilişkin araştırmalar hızla devam ediyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (National Aeronautics and Space Administration - NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency - ESA) başta olmak üzere pek çok kuruluş uzayda yaşamın kanıtlarını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak NASA'dan bilim insanları, bu çalışmalardan genellikle "uzaylı yaşamı keşfedildi" veya "hiçbir şey yok" olmak üzere iki cevabın beklendiğini ancak bunun bir sorun olduğunu söyledi.

Araştırma ekibinin başındaki James Green ve ekibi, uzaylıların varlığının kanıtlanması için tamamlaması gereken 7 adımı belirleyerek metodolojik bir çerçeve çizdi.

27 Ekim'de saygın bilim yayınlarından Nature'da yayımlanan makaleye göre "yaşamı algılama güveni" (confidence of life detection - CoLD) adı verilen rehberdeki ilk adım, biyolojik aktiviteden geldiği bilinen bir sinyalin tespit edilmesi.

Green, Venüs'te fosfin ve Mars'ta metan gazı tespitleriyle bu ilk adımın atıldığını kaydetti.

İkinci adım, bilimsel aletlerdeki muhtemel hataların, verilerin yanlış yorumlanmasının ve kontaminasyonun ortadan kaldırılması. Ancak örneğin Venüs'te fosfinin keşfi, bu nedenlerden dolayı ikinci adımı geçemedi.

Tespit edilen sinyalin, bulunduğu çevreden kaynaklandığının kanıtlanması üçüncü aşama. Mars'ta yaşam arayışları bu aşamaya kadar geldi. NASA'nın Kızıl Gezegen'deki uzay aracı Curiosity'yle yapılan gözlemler, metan gazı bulgularını doğruladı.

Bundan sonraki adımlarsa epey zorlu. Astrobiyologların, söz konusu sinyalde biyolojik olmayan kaynakları elemesi, bağımsız gözlemler yapması ve alternatif hipotezleri ortadan kaldırması gerekiyor.

NASA uzmanlarına göre yedinci ve son adım, "çevrede öngörülen biyolojik davranışa dair bağımsız ek gözlemler" gerektiriyor. Bu aşamanın zorluğu, sinyalin bulunduğu yere göre değişebilir. Zira örneğin Güneş Sistemi'nde ve uydularla sondaların menzilinde olduğu için Mars'ı gözlemlemek mümkün. Ancak Dünya'dan çok uzaktaki bir ötegezegeni incelemek çok daha farklı çalışmalar gerektiriyor.

Uygulanması zor ama önemli adımların bilim camiasında kabul görmesini isteyen Green, bu sayede ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor:

Yani örneğin ben, diğer bilim insanlarının CoLD 4'daki ya da 5'daki çalışmasını incelediğimde, ne kadar ilerleme kaydedildiğini görebileceğim. Daha da önemlisi, bundan sonra ne yapılması gerektiğini öğreneceğim.

Green, "Bizim neslimiz gerçekten Dünya'nın ötesinde yaşamın kanıtlarını keşfedebilir" dedi. NASA'nın baş bilim insanı, CoLD sayesinde uzaydaki yaşamı bulan uzmanların keşiflerini doğrulayabileceğini ve güvenle dünyaya ilan edebileceğini ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine 2070'de ulaşmayı planlıyor
Hindistan 'net sıfır' karbon emisyonu hedefine 2070'de ulaşmayı planlıyor
Boris Johnson'ın kardeşi: Büyük büyükannemiz Türk bir tüccara köle olarak satılmış
Boris Johnson'ın kardeşi: Büyük büyükannemiz Türk bir tüccara köle olarak satılmış
Portredeki kadın karşısına çıktı
Portredeki kadın karşısına çıktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim