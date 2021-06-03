NASA Venüs'e gideceğini açıkladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gezegene dair hayallerini duyurdu.

NASA, yaklaşık 30 yıl sonra Dünya'ya en yakın gezegen olan Venüs'e yeniden gitmenin planlarını yapıyor.

İki ayrı insansız görevle 38 milyon uzaklıktaki gezegen ziyaret edilecek. NASA, DAVINCI+ ve VERITAS adını verdiği iki göreve 1 milyar dolar kaynak ayırdı. İki projenin de bütçersi 500'er milyon dolar olacak.

NASA​ Başkanı eski astronot Bill Nelson, "Bu iki kız kardeş görevle Venüs'ün nasıl kurşunu bile eritecek sıcaklığa erişen bir cehennem gezegen olduğunu anlamak hedefleniyor. Onlar bilim dünyasına 30 yıldır araştırılmayan bu gezegeni inceleme fırsatı verecek" dedi.

DAVINCI+'ın 2029'da fırlatılması hedefleniyor. Böylece 1978'den beri ilk defa Venüs'ün atmosferine gönderilen ABD uzay aracı olacak.

Venüs'ün atmosferinde fosfin gazının keşfinden sonra bilim dünyasının bu cehennemvari gezegene ilgisi arttı.

Bir fosfor ve üç hidrojenden oluşan bu gaz dünyada canlı yaşamının bir sonucu bu nedenle yaşamın kendisiyle özdeşleştiriliyor. Bilim dünyasında bu konuda bir ihtilaf bulunsa da çalışmanın heyecan yarattığı kesin.

Çalışma yayımlandığında NASA'nın bir önceki yöneticisi Jim Bridenstine, "Artık Venüs'ü öncelikli hale getirmenin zamanı" açıklamasını yaptı.

VERITAS görevi ise aslında DAVINCI+'dan bir yıl önce başlayacak. 2028 yılında fırlatılacak bu araç, Venüs'ün atmosferine girmeden gezegeni inceleyecek.

NASA 1994'teki Venüs görevinden önce 1990 yılında Macellan adındanki bir uyduyu benzer bir şekilde önden göndermişti.

Zaman içerisinde gelişen teknolojiyle birlikte VERITAS'ın üzerinde daha iyi ölçümler yapacak ve daha iyi görüntüler alacak cihazlar bulunuyor.