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NASA'ya maymun katliamı tepkisi

NASA’nın araştırma merkezinde 2019'da 27 maymunun (primat) parkinson hastalığı ve yaşlanmaları nedeniyle uyutulduğu ortaya çıktı. Uygulama büyük tepki çekti.

24 Aralık 2020 Perşembe 10:24
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NASA'ya maymun katliamı tepkisi

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık İdaresi’nin (NASA) aynı gün içinde bir araştırma merkezinde bulunan 27 maymunu öldürdüğünü ortaya koyan belgelere İngiliz The Guardian gazetesi ulaştı.
Gazetede yayımlanan belgelere göre, NASA’nın Silikon Vadisi’nde yer alan Ames Araştırma Merkezi'nde 2 Şubat 2019'da 27 primat ilaçlarla ötenazi edildi.
Maymunların öldürülmesine yaşlanmaları ve parkinson hastalığı gerekçe gösterildi. 

LifeSource BioMedical'in CEO'su Stephanie Solis,"Hayvanlara ileri yaşlarına ve sağlık durumunun kötüleşmesine kadar bakıldı ve kötü bir yaşam kalitesinden kaçınmak için insanca ötenazi kararı verildi” ifadeleriyle hayvanları öldürmenin yanlış bir karar olmadığını savundu.

Hayvan hakları savunucuları öfkeli

Kurumun maymunları bir sığınağa taşımak yerine onları öldürmesi, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. New Mexico Üniversitesi'nde hayvan etiği uzmanı olan John Gluck “Primatlar, laboratuvar yaşamının doğasında var olan etolojik yoksunluklardan ve hayal kırıklıklarından muzdariplerdi. Onları farklı bir yaşam alternatifine layık görmeyen sorumlulara gerçekten yazık” ifadelerini kullandı.

Kongre açıklama bekliyor

Temsilciler Meclisi üyesi demokrat Kathleen Rice de ölümlerle ilgili NASA'nın yöneticisi Jim Bridenstine’ndan açıklama talep ettilerini belirtti.

NASA primatları bazen deneylerinde bazen de uzay çalışmalarında kullanıyor.

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