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NASA, yeni astronot adayları arıyor: İşte kriterler

NASA, uzay görevleri kapsamında daha fazla astronota ihtiyaç duyacak. Ajans, başvuru sayısını artırmak için kriterleri azalttı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 21:04
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NASA, yeni astronot adayları arıyor: İşte kriterler
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NASA, Artemis görevi kapsamında Ay'a ve Mars'a gelecekte astronot göndermek istiyor. Yeni paylaşılan raporlara göre, kurumun astronot sayısı 150 kişiden 44’e düştü ve bu sayı, gelecekteki görevler için yeterli değil.

NASA, gelecekteki görevler için astronot sayısının azlığından endişe duyarken, yeni arayışlara girecek.

Uzay ajansı, henüz bir sonraki işe alım sürecini başlatmasa da astronot alım ilanları her an yayınlanabilir.

BAŞVURU KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

Başvuru sahiplerinin, en az 1.500 saatlik uçuş süresine ve bir lisans derecesi veya eş değerine ihtiyacı vardı. Ayrıca adayların 40 yaşın altında, fiziksel durumlarının mükemmel ve 180 cm’den kısa olmaları gerekiyordu.

Bugün, bu kriterlerin çoğundan vazgeçilmiş durumda, ancak aynı zamanda yeni farklı kriterler de geldi.

NASA'NIN ASTRONOT OLMA KRİTERLERİ

ABD vatandaşı olmak.

Adayların ayrıca STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) ile ilgili bir alanda yüksek lisans derecesine veya bu alanlardaki bir doktora programına yönelik iki yıllık çalışma.

Ulusal olarak tanınan bir test pilot okul programının tamamlanması.

Ayrıca artık bir yaş veya boy sınırı olmasa da finalistlerin sıkı bir fizik muayenesinden geçmeleri gerekli.

Uzay aracı ve uzay giysisi için 20/20 görüş.

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