Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kokain ve MDMA ile yakalanan zanlılar serbest
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...

NASA yeni gezegen keşfini duyurdu

24 Nisan 1990’da fırlatılan ünlü teleskop, çalışmalarıyla bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.

04 Mayıs 2021 Salı 23:18
78 Okunma
NASA yeni gezegen keşfini duyurdu

Hubble Uzay Teleskobu şimdiye kadar gözlemlediği en genç ötegezegeni tespit etti. Dünya’dan 379 ışıkyılı uzaklıkta bulunan gezegenin hâlâ büyümekte olduğu anlaşıldı.

Gezegenler, yıldızların çevresindeki toz ve gaz tabakasından oluşuyor; bu tabaka yoğunlaşarak yavaşça bir “top” halini alıyor. Hubble’ın tespit ettiği gezegen de Erboğa (Centaurus) takımyıldızının uzak bir noktasında yoğunlaşmaya devam ediyor.

NASA’nın yayımladığı açıklamada PDS 70b diye adlandırılan genç gezegenin “sadece” 5 milyon yaşında olduğu ifade edildi.

Halihazırda Güneş Sistemi’nin gaz devi Jüpiter kadar büyük boyutlara ulaşmış gezegen, yörüngesinde döndüğü genç yıldızdan kütle toplamaya devam ediyor.

Gezegeni doğrudan gözlemleme fırsatını yakalayan araştırmacılar, PDS 70b’nin oluşum sürecinin sonuna yaklaştığını belirtiyor.

Araştırma ekibinden Yifan Zhou, “Bu sistem çok heyecan verici çünkü bir gezegenin oluşumuna tanık olabiliyoruz. Bu, Hubble’ın doğrudan görüntülediği en genç gezegen” diye konuştu.

Fırlatıldığı günden bu yana yaklaşık 48 bin gök cismini gözlemleyen Hubble, kısa süre önce 31. yaşını kutlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Hubble Uzay Teleskobu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüse karşı 1,16 milyardan fazla doz aşı yapıldı
Dünya genelinde koronavirüse karşı 1,16 milyardan fazla doz aşı yapıldı
Dünya genelinde koronavirüse karşı 1,16 milyardan fazla doz aşı yapıldı
Dünya genelinde koronavirüse karşı 1,16 milyardan fazla doz aşı yapıldı
Donald Trump, 2024’te yeniden aday olabilir
Donald Trump, 2024’te yeniden aday olabilir
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim