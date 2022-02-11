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NASA’nın Güneş kaşifi, Venüs’ün yüzeyini ilk defa görünür ışıkta fotoğrafladı

NASA’nın Güneş’i gözlemlemekle görevli uzay aracı Parker Solar Probe, Venüs’ün yüzeyini ilk defa görünür ışıkta fotoğraflamayı başardı.

11 Şubat 2022 Cuma 18:24
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NASA’nın Güneş kaşifi, Venüs’ün yüzeyini ilk defa görünür ışıkta fotoğrafladı
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NASA’dan yapılan açıklamaya göre, Parker Solar Probe, boyutu ve Güneş sistemindeki konumu nedeniyle Dünya’nın ikizi olarak adlandırılan ancak yoğun bulutlarla kaplı olduğu için görüntülenemeyen Venüs’ün karanlık yüzeyini, Geniş Görüşlü Tarayıcı (WISPR) kamerasını kullanarak ilk kez görünür ışıkta fotoğrafladı.

Güneş kaşifi denilen Parker Solar Probe, Temmuz 2020’de Güneş’e azami derecede yaklaşabilmek için gezegenin yer çekiminden yararlanmak amaçlı Venüs’ün yanından üçüncü uçuşunu yaparken, bilim insanlarına WISPR kameralarıyla ilk defa görünür ışıkta gezegenin yüzeyini fotoğraflama fırsatı verdi.

Güneş atmosferindeki ve rüzgardaki zayıf özellikleri görmek için tasarlanan WISPR kameralarını gezegeni kaplayan bulutların hızlarını ölçmek için kullanmak isteyen bilim insanları, bunun yerine Venüs’ün karanlık yüzeyini fotoğraflayınca, NASA uzay aracı Şubat 2021 gezegenin önünden dördüncü geçişini yaparken geçerken daha fazla görüntü almaya karar verdi.

Çalışmayı yürüten bilim insanlarından Brian Wood, gezegenin kayalık yüzeyinin karanlıkta bile 460 santigrat olduğunu belirterek, “O kadar sıcak ki Venüs’ün karanlık yüzeyi, tavından alınmış bir demir parçası gibi görünür şekilde ışıldıyor.” ifadesini kullandı.

Gezegenin yüzeyini sadece kızıl ötesi bantta değil, çıplak gözle görülebilir bant spektrumunda da görüntüleyebilen WISPR’den elde edilen görüntülerin, NASA’nın Macellan misyonunun radar ışınlarıyla 1990’larda oluşturduğu Venüs haritalarla uyumlu olduğu kaydedildi.

Bilim insanları, Parker Solar Probe’un elde ettiği görüntülerin daha sonraki misyonlar tarafından yüzey jeolojisini ve evrimini anlamak için kullanılabileceğini ifade etti.

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