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Nasrallah: İran'daki kriz siyasi değil ekonomik

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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran'daki krizin siyasi değil ekonomik nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

04 Ocak 2018 Perşembe 12:22
Nasrallah: İran'daki kriz siyasi değil ekonomik
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İran destekli Hizbullah örgütünün Genel Sekreteri Nasrallah, Lübnan'da örgüte yakın El-Meyadin kanalına açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki krizin siyasi değil ekonomik nedenlerden kaynaklandığını belirten Nasrallah, olayların bir grup bankanın iflas ettiğini açıklamasıyla başladığını dile getirdi.

Nasrallah, konuya bazı siyasi kesimlerin müdahil olduğunu, protestoları kullanarak olaya siyasi bir boyut kazandırdıklarını ifade etti.

Rejimin ise konuyla sessizce ve endişeye mahal vermeyecek şekilde ilgilendiğini kaydeden Nasrallah, "Şu an yaşananlar iyi bir şekilde kontrol altına alınıyor. 2009'da yaşananlar ile kıyaslanamaz." ifadelerini kullandı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, dün İran devlet televizyonunda yaptığı konuşmada ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etmişti.
Ekonomik nedenlerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu.

ABD'NİN KUDÜS KARARI

Öte yandan, ABD'nin Kudüs kararına değinen Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklaması, İsrail'in bitmesi anlamına geliyor. Trump, çözüm sürecini baltalayarak, süreci sonlandırdı." dedi.

Nasrallah, "Direnişçiler çalışıyor. Gelecek bir savaşta zafer kazandırabilecek her türlü silahı elde etmek için gece gündüz çalıştılar. Bölgede büyük bir savaş meydana gelmesi halinde masada her türlü ihtimal var. Direniş ekseni, İran, Filistin, Suriye ve Lübnan'dan oluşuyor. Yemen'de bu eksene katılmaya hazır." yorumunu yaptı.

ABD'nin Hizbullah ile son iletişim girişimlerinin, Trump'ın seçilmesinin ardından görevi teslim almadan önce gerçekleştiğini aktaran Nasrallah, ayrıntılı bilgi vermeden, Hizbullah ile bazı Avrupalı istihbarat birimleri arasında iş birliği bulunduğuna dikkati çekti.

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ

Hasan Nasrallah, Suriye'deki iç savaşa dair, "Suriye'de belli bir hedef için girdik. Hedef gerçekleştiğinde oradaki mevcudiyetimiz de sona erecek. Ülkeden çıkış kararımız, Suriye'deki yönetim ile ilişkili." diye konuştu.

Beşşar Esed ile son olarak birkaç hafta önce görüştüğü bilgisini veren Nasrallah, Esed'in devlet başkanlığına tekrar aday olmasının yeni bir konu olmadığını, bir süredir masada duran bir mevzu olduğunu sözlerine ekledi.

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