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Natenyahu'ya siyonizm karşıtı protesto

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hitabı sırasında BM binası karşısındaki parkta toplanan siyonizm karşıtları, "İsrail'in Yahudiliği ve Yahudileri temsil edemeyeceği" gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı...

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:39
Natenyahu'ya siyonizm karşıtı protesto

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında üye ülke temsilcilerine hitap eden İsrail Başbakanı BinyaminNetanyahu, siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudiler tarafından protesto edildi.

New York Ortodoks Yahudi cemaati üyeleri, BM Genel Kurulu'na hitap eden Netanyahu'nun konuşmasına, "İsrail'in Yahudiliği ve Yahudileri temsil edemeyeceği" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Netanyahu'nun konuşmasından önce BM binasının karşısındaki DagHammarskjöld Park'ta toplanan siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudiler, siyonizm, İsrail devleti ve Netanyahu aleyhinde slogan attı.

İsrail ordusunda askerlik yapmayı reddeden Ortodoks grubun lideri Haham HershelKlar, yaptığı açıklamada, İsrail'in Yahudiliği temsil etmediğini ve Netanyahu'nun BM'de Yahudiler adına konuşma yapamayacağını öne sürdü.

Klar, 2014 yılında yeni yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail hükümetinin Ortodoks Yahudi gençleri orduda görev yapmaya zorladığını belirterek, son dönemde kanunların daha katı bir şekilde uygulandığını dile getirdi.

Göstericilerin ellerinde Filistin bayrağı taşıdıkları da görüldü.

MISIRLI AMERİKALILARDAN SİSİ KARŞITI GÖSTERİ

BM Genel Kurulu yeni dönem yüksek düzeyli toplantıları nedeniyle New York'a gelen ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilk kez ABD'de buluşan eski darbeci general Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı da gösteri yapıldı.

Mısırlı Amerikalılar, BM'nin karşısındaki DagHammarskjöld Park'ta Sisi karşıtı bir protesto gösterisi düzenledi.

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarını taşıyan bir grup protestocu her zamanki gibi Arapça müzik eşliğinde birçoğu Arapça olan sloganlarla "Sisi gitmeli" diye bağırdı.

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