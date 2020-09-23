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NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması: İyi bir ilerleme kaydedildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini dile getirdi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 15:27
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NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması: İyi bir ilerleme kaydedildi

Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de ayrıştırma usulleri oluşturulması, havada ve denizde istenmeyen olayların ve kazaların önlenmesi için bugüne kadar birkaç toplantı yaptığını hatırlattı.

Stoltenberg, "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi" diye konuştu.

Almanya'nın çabalarını tamamlayıcı nitelikte

Toplantıların askeri teknik görüşmeler olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunların Almanya'nın anlaşmazlıkların çözümü konusunda yürüttüğü diplomatik çabalara tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

"Türk ve Yunanlı liderlerle yakın temas sürecek"

Stoltenberg, Almanya'nın çabalarının dün Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasını sağladığını belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu, Türk ve Yunanlı liderlerle yakın temas içinde olmayı sürdüreceğini söyled

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