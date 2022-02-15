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NATO'dan kritik açıklama!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya bir saldırı için tüm unsurlar oluştu.

15 Şubat 2022 Salı 15:21
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NATO'dan kritik açıklama!
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna-Rusya krizine ilişkin açıklama yaptı.

Şimdiye dek cephede tansiyonun düştüğüne dair işaret göremediklerinin altını çizen Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı da azalmadı. Son gelişmeleri temkinli takip ediyoruz." dedi.

"Saldırı için tüm unsurlar oluştu"

Ukrayna'ya bir saldırı için tüm unsurların oluştuğunu söyleyen Genel Sekreter, sözlerine söyle devam etti:

"NATO Rusya ile müzakereye ve kaygılarını dinlemeye hazır. Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmek için hala bir şansı var. Rusya'ya kaydadeğer bir teklif götürdük. Sihalanmaya sınır, askeri faaliyetlerde şeffaflık gibi güven arttırıcı adımlar mümkün. Uzlaşma durumunda askerleri çeksek bile ağır mühimmatı bir anda çekemeyiz. Şimdi Rusya'nın bazı askerilerini geri çekmesi de tam anlamıyla geri çekilme anlamına gelmez aylardır askeri yığınak yapıyorlar. Temel prensiplerimizden taviz veremeyiz. Hiçbir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde Doğu'da ve Baltık'ta savunma kapasitemizi güçlendirdik. 2014 yılından beri savunma harcamalarını 270 milyar dolar artırdık."

"Rusya ve Çin'in askeri ve siyasi yakınlaşması güvenliğimizi etkileyen bir gerçek"

Fransa'nın Romanya'daki üssün komutasına sahip olduğuna işaret eden Stoltenberg, "Ukrayna ve Gürcistan savunma bakanları ile perşembe bir araya gelecek ve son durumu değerlendirecek desteğimizi yineleyeceğiz. Ukrayna'ya siyasi ve fiili desteğimiz sürecek." dedi.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali NATO ile önceki anlaşmasına aykırıydı." ifadelerini kullanan Genel Sekreter Stoltenberg, "Rusya Ukrayna'ya girdiğinde tüm uluslararası hukuku ihlal etti. Şimdi zaman, caydırcılığı artırma eş zamanlı diyaloğu sürdürme zamanı." değerlendirmesini yaptı.

NATO'nun gerçeklere göre pozisyon belirilediğinin altını çizen Stoltenberg, "son yıllarda Rusya ve Çin'in askeri ve siyasi yakınlaşması da güvenliğimizi etkileyen bir gerçek." dedi.

Anahtar Kelimeler:
NATOUkraynaRusyaSavaş
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