Künye
Kıbrıs 8
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında silah bulundu
Aracında silah bulundu
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı

NATO'dan Rusya'ya nükleer yanıtı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'in nükleer adımının "tehlikeli ve sorumsuzca" olduğunu söyledi. Stoltenberg, "Bu açıklamasını sahadaki durumla birleştirince olay daha da ciddileşiyor" dedi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 10:08
310 Okunma
NATO'dan Rusya'ya nükleer yanıtı
banner108

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesini, "tehlikeli ve sorumsuzca" olarak nitelendirdi.

Stoltenberg, CNN televizyonunda yayımlanan "State of Union" programında yaptığı açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesine değindi.

Söz konusu adımı "tehlikeli bir söylem" olarak nitelendiren Stoltenberg, "Bu davranış çok sorumsuzcadır" dedi.

Stoltenberg, "Rusya sahada bağımsız, egemen bir millete karşı savaş açıyor. Bu açıklamasını sahadaki durumla birleştirince olay daha da ciddileşiyor." diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya: Ukrayna'yla mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz
Rusya: Ukrayna'yla mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz
Rusya - Ukrayna krizi sonrası kritik açıklama
Rusya - Ukrayna krizi sonrası kritik açıklama
Peş peşe açıklamalar geliyor!
Peş peşe açıklamalar geliyor!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim