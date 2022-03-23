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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda gerçekleştirilecek zirvede daha fazla karar alacaklarını ve caydırıcılıklarını yeniden konumlandıracaklarını açıkladı.

23 Mart 2022 Çarşamba 21:10
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 24 Mart Perşembe günü düzenlenecek olağanüstü zirve öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." diyen Stoltenberg, İttifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını bildirdi.

Stoltenberg, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını belirtti.

NATO'nun savaşın tarafı olmadığını vurgulayan Stoltenberg, "(Ukrayna için) NATO üyeliği, zirvenin gündeminde olmayacak." dedi ancak liderlerin Rusya'nın saldırısı altındaki ülke için daha fazla destek sağlamak için anlaşacaklarını kaydetti.

RUSYA'YA NÜKLEER SALDIRI UYARISI

Rusya'ya "nükleer savaşı kazanamazsın" mesajı veren Stoltenberg, nükleer silah kullanılmasının da savaşın doğasını değiştireceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun savaşın Ukrayna sınırlarının ötesine sıçramamasını sağlama sorumluluğu olduğunu kaydetti.

NATO'nun uçuşa yasak bölge ilan edilmesine karşı olduğunun altını çizen Stoltenberg, bunun NATO ile geniş kapsamlı bir savaşa yol açacağına işaret etti.

Yarınki zirvede Çin'in Ukrayna krizindeki rolüne değinileceğini de belirten Stoltenberg, müttefiklerin, "Çin'in, işgal için Rusya'ya maddi destek sağlayabileceğinden" endişe duyduklarını dile getirdi.

Stoltenberg, Moldova, Gürcistan ve Bosna-Hersek'e destek sözü verdi.

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