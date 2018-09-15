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NATO Genel Sekreterinden Türkiye ve S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin yaptığı açıklamada, “Askeri kapasitelerini geliştirme ülkelerin kendi ulusal kararıdır. NATO için önemli olan farklı sistemlerin müşterek bir şekilde çalışabilmesidir” dedi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 08:56
NATO Genel Sekreterinden Türkiye ve S-400 açıklaması

Stoltenberg, ABD’nin başkenti Washington merkezli düşünce kuruluşu Heritage Vakfı’nda “21. Yüzyıl’da NATO'nun önemi” başlıklı oturumda konuştu. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin kendisine yöneltilen bir soru üzerine Stoltenberg, “Türkiye ve ABD'nin bu konu hakkındaki anlaşmazlığı çok iyi biliniyor ve bu zor bir durum” değerlendirmesini yaptı.

“UMUT EDİYORUM Kİ BİR ÇÖZÜM YOLU BULUNABİLİR”

Stoltenberg, “Bu konuyu defalarca Ankara ve Washington'la görüştüm ve umut ediyorum ki bir çözüm yolu bulunabilir. Çünkü Türkiye'nin almaya karar verdiği Rus hava savunma sistemi ve Türkiye'nin de parçası olduğu F-35 programı üzerinden ABD'yle yaşadığı anlaşmazlık hepimiz için zor bir durum. ABD ve Türkiye'nin bu konu hakkındaki sorunları ikili görüşmelerle ele alıyor oluşunu memnuniyetle karşılıyorum.” diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafi önemine ve bir NATO müttefiki olduğuna da vurgu yapan Stoltenberg, “Eğer haritaya bakarsanız, Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu görürsünüz. Irak ve Suriye'yle komşu ve Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeledeki önemini anlarsınız.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, Suriyeliler konusunda gösterdiği hassasiyete de işaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Türkiye mülteciler krizi konusunda da çok önemli bir müttefiktir. Milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Ege denizinden düzensiz göç akınını önlemek için Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanması önemli. Karşılaştırma olmaksızın Türkiye en fazla terör saldırısına maruz kalan müttefiktir. Evet, S-400 ve F-35 konusunda problem ve zorluk var. Diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum fakat aynı zamanda Türkiye'nin bütün müttefikler için rolünü de anlamamız önemlidir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
NATOTürkiyeS-400Haber
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