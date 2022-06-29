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NATO Liderler Zirvesi başladı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde resmi oturum başladı. Liderler, resmi oturum başlamadan önce aile fotoğrafı çektirdi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 12:58
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NATO Liderler Zirvesi başladı
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İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen 32. NATO Zirvesi, İspanya Kralı 6. Felipe'nin Kraliyet Sarayı'nda dün akşam liderlere verdiği akşam yemeği ile başladı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirveye, NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ve davetli ülke statüsüyle Hint-Pasifik'ten Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Avrupa'dan Finlandiya, İsveç, Avusturya, İrlanda, Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek ve Gürcistan, Kuzey Afrika'dan da Ürdün ve Moritanya katıldı.

Zirve için Madrid'e gelen 44 ülkeden 41'i devlet veya hükümet başkanı düzeyinde temsil edilirken, ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları da hazır bulunuyor.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Zirvenin resmi oturumu öncesinde ise liderler aile fotoğrafı çektirdi.

NATO'nun son yıllardaki en önemli zirvesinin resmi oturumu ise IFEMA fuar alanında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuşmalarla başladı.

ZELENSKİ OTURUMA KATILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin video konferans aracılığıyla, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın bizzat Madrid'e gelerek katıldığı ilk oturumun ardından "Madrid Stratejik Konsepti" adıyla NATO'nun gelecek 10 yılındaki yol haritasının belirleneceği ve yaklaşık 15 sayfa olduğu belirtilen metin üzerindeki tartışmalara geçilecek.

Öğleden sonraki oturuma ise NATO üyesi 30 ülkenin yanı sıra zirveye davetli olan, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç ile Gürcistan, Bosna Hersek, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore devlet veya hükümet başkanları da katılacak.

Zirvenin 29 Haziran'daki programı Prado Müzesi'nde verilecek akşam yemeği ile sona erecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise resmi oturum öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

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