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NATO, Münbiç’teki yol haritasını uygulamaya hazır

Mattis, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon), basın mensupları ile bir araya geldi.    

12 Haziran 2018 Salı 11:06
NATO, Münbiç’teki yol haritasını uygulamaya hazır

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile ABD'nin üzerinde mutabakata vardığı "Münbiç'teki yol haritasını" uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, planın icrasını görüşmek üzere bu hafta Almanya’da bir araya geleceğini söyledi.

Mattis, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon), basın mensupları ile bir araya geldi.    

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AA muhabirinin, "Münbiç'teki yol haritasının ne zaman uygulamaya başlanacağına" ilişkin sorusu üzerine Mattis, ABD'nin Münbiç'te Türk-Amerikan askeri iş birliğine hazır olduğunu belirtti.  
İki ülke dışişleri bakanlarının geçen hafta Münbiç'te iş birliği yapma konusunu görüştüğünü hatırlatan Mattis, "Ön cephede bu iş birliğine hazırız. Bu da birbirimizin nerede olduğunu bilmekle başlıyor." dedi.

Öncelikli olarak sınırın iki tarafında devriyelere başlanacağını bildiren Mattis, daha sonra ise Münbiç'te ortak devriyelerin olabileceğini ifade etti. Mattis, şunları kaydetti: 

"Bu bağlamda, Avrupa'da, hangi gün olduğunu hatırlamıyorum, bu hafta görüşeceğiz. Türk ordusu, bunu (görüşmeyi) Sttutgart'taki Avrupa Komutanlığı'nda (EUCOM) yapacak. Bunun nasıl olacağı ve yol haritasının ne olduğu konusunda yol katediyoruz. Askeri faktörler şu anda değerlendirmede."

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