NATO: Rusya'nın nükleer silah kullanımının sonucu olur

Stoltenberg, yarın başlayacak iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Jens Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'ya desteğin artırılması, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına düzenlenen sabotajlar sonrası kritik altyapıların korunması ile müttefiklerin silah ve mühimmat stoklarının doldurulması gibi konuları ele alacaklarını belirtti.

Ukrayna'nın sahada ciddi kazanımlar elde ettiğini kaydeden Stoltenberg, Rusya'nın sivillere ayrım gözetmeksizin saldırdığını dile getirerek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da kaybediyor. İlhak girişimleri, kısmi seferberlik ve sorumsuz nükleer söylemleri savaşın başından bu yana gerginliği artırıcı en ciddi unsurlar. Bütün bunlar savaşın planladığı gibi gitmediğini gösteriyor." dedi.