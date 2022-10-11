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NATO: Rusya'nın nükleer silah kullanımının sonucu olur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın örtülü nükleer tehditlerde bulunduğunu belirterek düşük verimli olsa bile nükleer silah kullanımının sonucu olacağını söyledi.

11 Ekim 2022 Salı 18:32
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NATO: Rusya'nın nükleer silah kullanımının sonucu olur



Stoltenberg, yarın başlayacak iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Jens Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'ya desteğin artırılması, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına düzenlenen sabotajlar sonrası kritik altyapıların korunması ile müttefiklerin silah ve mühimmat stoklarının doldurulması gibi konuları ele alacaklarını belirtti.

Ukrayna'nın sahada ciddi kazanımlar elde ettiğini kaydeden Stoltenberg, Rusya'nın sivillere ayrım gözetmeksizin saldırdığını dile getirerek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da kaybediyor. İlhak girişimleri, kısmi seferberlik ve sorumsuz nükleer söylemleri savaşın başından bu yana gerginliği artırıcı en ciddi unsurlar. Bütün bunlar savaşın planladığı gibi gitmediğini gösteriyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:
NATOJens StoltenbergRusya
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