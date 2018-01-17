NATO toplantısı sona erdi

NATO'ya üye ülkelerin genelkurmay başkanlarını Brüksel'de biraraya getiren 178. NATO Askeri Komite Toplantısı sona erdi.



İki gün süren toplantının ardından NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve NATO'nun Yüksek Müttefikler Dönüşüm Komutanı General Denis Mercier ortak basın toplantısı düzenledi.



Pavel, toplantının genelkurmay başkanlarının çok farklı konularda görüş belirtme ve öneride bulunmasına imkan sağlandığını belirtti.



Genelkurmay başkanlarının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le temmuz ayında gerçekleşecek NATO Zirvesi için ittifakın askeri ve siyasi öncelikleri konusunu da görüştüklerini dile getiren Pavel, genelkurmay başkanlarının NATO ortaklarıyla bir araya geldiğini kaydetti.



Toplantıda değinilen konulardan birinin de Avrupa'nın güneyindeki güvenlik durumu olduğunu söyleyen Pavel, "Bu durum NATO'nun karşılaştığı en önemli güvenlik sınamalarından birini oluşturuyor ve tüm dünyadaki ülkeleri etkiliyor." diye konuştu.



Pavel, Afganistan'daki mevcut durumun da görüşüldüğünü, bu çerçevede NATO müttefiklerinin Afganistan yerel güçlerinin kaydettiği gelişim ve başarıları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.



Genelkurmay başkanlarının NATO komuta yapısının güçlü, çevik ve işlevsel olması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu kaydeden Pavel, bu konuya ilişkin siyasi kararların şubat ayında gerçekleşecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda alınacağını duyurdu.



Pavel, genelkurmay başkanlarının Galler ve Varşova'daki NATO zirveleri ile 25 Mayıs'ta gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması gerektiğinin vurguladığını bildirdi.



"RUSYA STRATEJİK BİR RAKİP OLARAK TEKRAR ORTAYA ÇIKTI"



ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti de NATO'nun karşı karşıya kaldığı stratejik güvenlik ortamının değiştiğine dikkati çekti.



Scaparroti, "Rusya'nın stratejik bir rakip olarak tekrar ortaya çıkması, Afrika ile Ortadoğu'da istikrarsızlık ve terörizm güvenlik ortamımızı yeniden şekillendiriyor." dedi.



Yeni güvenlik ortamında teknolojik gelişmelerin önemine değinen Scaparroti, bu teknolojilere devlet aktörlerinin yanı sıra devlet dışı aktörlerin de erişimi olmasının yeni tehditler doğurduğunu söyledi.



"Stratejik birlik bizi güçlü kılar." diyen Scaparroti, NATO komuta yapısının esnek, dirençli ve gerekli olduğu durumlarda hızlı şekilde harekete geçirilebilir olması gerektiğini vurguladı.



PAKİSTAN-ABD İLİŞKİLERİ



ABD ile Pakistan arasında gerilen ilişkiler ve bu durumun NATO'nun Afganistan'daki operasyonlara etkisine ilişkin soruya Pavel, "Tüm bölgesel aktörleri Afganistan'ın güvenliği ve istikrarına katkı sunacak biçimde iş birliği yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



Pakistan'ın terörizme çözüm bulmak için adımlar attığını belirten Pavel, bunun yanı sıra halen yapılması gerekenler olduğunu ve bu konuda NATO'ya da görev düştüğünü söyledi.



DEAŞ'LA MÜCADELE



Pavel, Irak'ta DEAŞ'la mücadeleye yönelik soruyu da "DEAŞ'ın fiziksel olarak yenildiğini söyleyebiliriz. Ancak, bu ideolojik olarak yenildiği anlamına gelmiyor. Irak'ın bu konuda desteğe ihtiyacı olacak." şeklinde yanıtladı.



NATO'nun Irak'a desteğini sürdüreceğini vurgulayan Pavel, gelecek ayki NATO Savunma Bakanları toplantısında da konunun ele alınacağını kaydetti.