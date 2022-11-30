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NATO: Ukrayna'nın üye olabilmesi için önce egemen kalması lazım

30 Kasım 2022 Çarşamba 16:45
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NATO: Ukrayna'nın üye olabilmesi için önce egemen kalması lazım



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın ileride NATO üyesi olabilmesi için önce egemen ve bağımsız bir devlet olarak kalabilmesi gerektiğini, NATO müttefiklerinin bunu sağlamaya çalıştığını söyledi.

Stoltenberg, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantısı düzenledi.

"Ukrayna, verilen muğlak sözler yerine NATO üyeliğini hak etmedi mi?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, "Şu anda en acil görev Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir ülke olarak devamını sağlamak. Bunun için askeri, ekonomik, mali ve insani desteği mümkün olduğunca fazla sağlıyoruz. Ukrayna egemen ve bağımsız bir ülke olarak devam edemezse tabii bu durumda üyelik meselesi masada olamaz." diye konuştu.

Ukrayna'nın üyelik zamanlaması konusunda bir ön koşul bulunduğunu dile getiren Stoltenberg, "O da Ukrayna'nın egemen bir devlet olarak devam edebilmesi. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya ileri askeri malzemeler, mühimmat, yakıt ve ihtiyaç duyduğu şeyleri temin etmeye hazır olduklarını belirterek, şu anda en acil konunun bu olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, "Ayrıca hiçbir şey ile tam üyelik arasında çok büyük bir fark var. Ukrayna ile hem siyasi hem pratik ortaklığımızı geliştiriyoruz. Bu Ukrayna'nın kurumlarını güçlendirecek, Sovyet dönemi ekipman standartlarından modern NATO standartları doktrinine geçişe yardım edecek. Bu hem Ukrayna hem bizim için iyi. Bu Ukrayna'yı üyeliğe daha da yaklaştıracak." dedi.

- Terörle mücadele sürecek

Stoltenberg, iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınan konular arasında terörle mücadele olduğunu da bildirdi.

Terörizmin NATO güvenliğine yönelik en ciddi asimetrik tehdit olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Bunu en son İstanbul'daki korkunç saldırıyla gördük. Bakanlar, bu tehditle mücadele için çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğinde uzlaştı." dedi.

- Bosna

Rusya'nın Bosna Hersek'te etki alanı kurmasını engellemek için ne yapılması gerektiği sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, bu ülkenin Balkanlar'ın istikrarı ve NATO için önemli olduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Rusya'nın Bosna'da etki kurma ve müdahale çabalarını engellemek için en önemli şeylerden biri seçimlerden sonra hükümetin kurulması ve kurumların güçlendirilmesi. NATO, güçlü savunma ve güvenlik kurumları kurulmasına ve demokratik reformların uygulanmasına yardım ederek Bosna Hersek'e daha fazla destek vermeye hazır." diye konuştu.

- Çin

NATO dışişleri bakanlarının, toplantının ikinci gününde Çin'in ortaya koyduğu sınamaları ele aldığını aktaran Stoltenberg, Çin'i hasım olarak görmediklerini, çıkarlar doğrultusunda Çin ile ilişkilerin süreceğini ancak uyanık olduklarını belirtti.

Stoltenberg, Çin'in iddialı askeri gelişimini, teknolojik ilerlemesini ve artan siber ve hibrit faaliyetlerini değerlendirdiklerini ifade ederek, Ukrayna'daki savaştan sonra otoriter rejimlere olan bağımlılığı düşürmelerinin öneminin ortaya çıktığını yineledi.

Stoltenberg, "Çin ile tabii ki ticareti devam ettirip ekonomik ilişkimizi sürdüreceğiz ancak bağımlılıklarımızın farkında olmalı, kırılganlığımızı azaltmalıyız." dedi.

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