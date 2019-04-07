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NATO’da flaş iddia… 2 yıldır asker göndermiyorlar

Danimarka'nın 2 yıldır "yoğunluk ve askerlerin yıprandığı" gerekçesiyle NATO'ya asker göndermediği iddia edildi.

07 Nisan 2019 Pazar 13:44
NATO’da flaş iddia… 2 yıldır asker göndermiyorlar
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Danimarka ordusunun, 2 yıldır “yoğunluk ve askerlerin yıprandığı” gerekçesiyle NATO’ya asker göndermediği ileri sürüldü.

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Ülkede yayın yapan Berlingske gazetesinde yer alan habere göre, Danimarka Silahlı Kuvvetleri, NATO’ya göndermesi gereken 700 askeri, son 2 yıldır İttifak’ın hizmetine sunmuyor.

Gazeteye konuşan askeri kaynaklar, ordudaki 6 bin askerin çok sayıda görev üstlendiği için yıprandığını belirterek bu nedenle NATO birliğine asker gönderilmediğini söyledi.

Gazeteye görüş bildiren uzmanlar, Danimarka Silahlı Kuvvetlerini, askerlerin fazla yıpranması nedeniyle bazı görevlerin yerine getirilememesinin uzun vadede “personel eksikliği krizine” yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
NATODanimarka
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