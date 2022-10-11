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Navigasyonu takip eden adam, köprüden aşağı uçtu

ABD'nin Kuzey Carolina Eyaleti'ne bağlı Hickory'de aracında navigasyonu takip eden bir adam, yıkılmasına rağmen önünde uyarı levhası olmayan bir köprüden aşağı uçarak hayatını kaybetti.

11 Ekim 2022 Salı 09:12
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Navigasyonu takip eden adam, köprüden aşağı uçtu



ABD'de iki çocuk babası Phil Paxson, kızının dokuzuncu doğum günü partisinden dönüyordu.

Navigasyondan takip ettiği yol, 2013'te sular altında kalan bir köprüye çıktı. Ancak yolda herhangi bir uyarı levhası ya da bariyer bulunmuyordu.

Yolu takip eden Paxson, köprüden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Polisler, WSCOTV'ye yaptıkları açıklamada, Paxson'un saat 23.00'te köprüden uçtuğunu ama aracının sabah saat 9.45 sularında bulunduğunu söyledi.

Yetkili Brian Black, "Birileri bu bölgeye bir tür bariyer veya barikat kurmalıydı. Burası özel mülk. Eyalet korumasında değil" açıklamasında bulundu.

Otoyol Devriyesi daha önce yolun ve köprünün eyaletin yetkisi altında veya Hickory şehir sınırları içinde olmadığını söyledi.

Daha önce yola yerleştirilen bariyerler tahrip edilmiş ve kaldırılmıştı.

Paxson'ın eşi Alicia Paxson ise önceki günlerde WSCOTV'ye verdiği demeçte, "Öyle görünüyor ki küçücük bir tedbir hayatını kurtarabilirdi. Kimse sorumluluk almak istemedi. 9 yıldan uzun süredir bu nasıl böyle olabildi, anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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