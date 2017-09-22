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Neandertallerin sanıldığı kadar ilkel değilmiş

Avrupa, Orta Asya ve güneybatı Asya'da 200.000 ile 28.000 yıl arasında kalan dönemde yaşamış olan Neandertallere ilişkin yeni bir araştırma Science dergisinde yayınlandı.

22 Eylül 2017 Cuma 16:41
Neandertallerin sanıldığı kadar ilkel değilmiş

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Doğa Bilimleri Müzesi'nden Prof. Antonio Rosas başkanlığındaki araştırmacılar, Neandertallerin beyinlerinin modern insandan daha yavaş geliştiğini ortaya koydu. Bu bulgu, Neandertallerin gelişim hızının modern insanınkinden o kadar da farklı olmadığının diğer bir kanıtı niteliğinde.

Avrupa, Orta Asya ve güneybatı Asya'da  200.000 ile 28.000 yıl arasında kalan dönemde yaşamış olan Neandertallere ilişkin yeni bir araştırma Science dergisinde yayınlandı.

BBC'nin aktardığına göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Doğa Bilimleri Müzesi'nden Prof. Antonio Rosas başkanlığındaki araştırmacılar, Neandertallerin beyinlerinin modern insandan daha yavaş geliştiğini ortaya koydu.

Araştırmada bir Neadertal çocuğunun iskeletinde inceleme yapıldı. Araştırma sonucunda modern insanların (Homo Sapiens) çocuklarının beyinlerinin gelişimini tamamladığı dönemde Neadertal çocuğun hala beyin gelişiminin sürdüğü ortaya çıktı.

Bulgular uzun zaman önce soyu tükenen Neandertaller ile modern insan arasındaki benzerliğin sanılan daha yakın olduğunu ortaya koyan diğer araştırmaları da doğrular nitelikte.

NEANDERTAL BEYNİNİN HOMO SAPİENS'LERİNKİNDEN DAHA AZ GELİŞMİŞ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU

Şu ana kadar modern insanların vücuda oranla en geç beyin gelişimini tamamlayan tür olduğu sanılıyordu.

Maymunlara ve diğer tarihöncesi insan türlerine göre Homo Sapiens'ler birkaç yıl süren bir çocukluk dönemine sahip. Bu, sahip olduğumuz büyük beyinleri geliştirmek için zaman ve enerjiye gereksinim duymamızdan kaynaklanıyor.

Daha önce yapaılan araştırmalar Neandertallerin modern insan daha hızlı beyin gelişimini tamamladığını, bunun da Neandertal beyinlerinin Homo Sapiens'lerinkinden daha az gelişmiş olduğu anlamına gelebileceğini savunuyordu.

'BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU'

BBC'ye konuşan Prof. Rosas "Bizim için de sürpriz oldu. Araştırmaya başladığımızda önceki araştırmalara benzer sonuçlar alacağımızı düşünüyorduk" dedi.

7 buçuk yaşındaki erkek Neandertal çocuğunun kalıntıları Asturias kentindeki 49.000 yıllık El Sidron mağarasında bulundu. Prof. Rosas ve ekibinin araştırmalarının doğru olduğunu düşünmelerinin bir nedeni de ilk kez hala gelişim sürecindeki bir Neandertal çocuğunun neredeyse tamamen sağlam bir iskeletinde incelemelerini gerçekleştirmiş olmaları.

İskeletin durumunun oldukça iyi olduğu, hem süt hem de yetişkin dişlerine sahip olması nedeniyle de tam olarak yaşının saptanabildiği belirtildi.

Araştırmacılar ayrıca Neandertal çocuğun omurgasındaki bazı kemşiklerinde kaynamamış durumda olduğunu keşfetti. Modern insanlarda omurga kemikleri çocuk 6 yaşına geldiğinde kaynıyor.

NEANDERTALLER BİZDEN DAHA MI ZEKİ?

Prof. Rosas'a göre yeni bulgular Neandertallerin bizden o kadar da farklı olmadığı ve soyu tükenmiş bir ortak atadan türediğimiz fikrini güçlendiriyor.

Peki bu bulgular Neandertallerin daha yavaş beyin gelişimine sahip olması nedeniyle bizden daha zeki oldukları anlamına mı geliyor? 

Rosas buna daha farklı bir yanıt veriyor: "Neandertaller bizden daha büyük bir beyne ve vücuda sahipti. O nedenle beyin gelişimlerinin bizlerden biraz daha yavaş olmasını düşünmek mantıklı" dedi.

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