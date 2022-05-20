Nedenini bulmak için bütün ülke teyakkuza geçti

Önce İngiltere’de tespit edilen sonrasında ise ABD’de görülmeye başlanan maymun çiçeği (Monkeypox) hastalığı panik yaratmaya başladı. İngiltere’de vaka sayısı arttıkça yetkililer işi daha sıkı tutmak için araştırmalarını da derinleştirdi. İngiliz basını maymun çiçeği salgını olarak adlandırdığı durumla ilgili yoğun bir şekilde bilgi geçiyor.

İngiltere’de tespit edilen son 4 kişinin eşcinsel olması, araştırmaların odağını eşcinsel mekanlarına çevirdi. Virüs görülen ilk üç kişiden ikisininse aynı evde yaşadığı, diğerinin de Nijerya'dan geldiği duyurulmuştu. İlk üç vakayla son dört vaka arasında herhangi bir temas ya da bağlantı tespit edilememişti.

İNGİLTERE’DE DOKUZ VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere’de şimdiye kadar 9 vaka resmi olarak tespit edildi. İlk vakanın Nijerya’ya seyahate giden bir İngiliz olduğu duyurulmuştu. Yetkililer son 4 vakanın eşcinsellerden oluşması nedeniyle hedeflerini eşcinsel mekanlarına çevirdiklerini belirtti.

TAHMİN EDİLDİĞİNDEN DAHA BÜYÜK OLABİLİR

Avrupa genelinde yaşanan gelişmelere göre; İspanya'da yedi gey veya biseksüel erkeğin testi pozitif çıkarken, Portekiz’de çoğunlukla genç erkekleri içeren dokuz vaka tespit edildi. Ayrıca, hastaların çoğunun birbiriyle bağlantılı olmadığı göz önüne alındığında, maymun çiçeğinin şu anda bildiğimizden çok daha yaygın olabileceğine dair korkular da var.

UYARI YAYINLADILAR

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), erkekleri yüzlerinde veya cinsel organlarında gelişen döküntülere dikkat etmeleri konusunda uyardı.

İngilizler tespit edilen vakaları ve bulaş kişilerle iletişim halinde olmak için bir ekip kurdu. Özellikle cinsel temaslarda bulunan, kaplıca veya sauna gibi yerlere gidenlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundular.

MAYMUN ÇİÇEĞİ (MONKEYPOX) NEDİR?

Maymun çiçeği (Monkeypox), Batı ve Orta Afrika'nın bazı bölgelerinde enfekte vahşi hayvanlardan bulaşabilen nadir bir viral enfeksiyondur. İngiltere’de şimdiye kadar 9 vaka tespit edilirken, İspanya'da Çarşamba günü 23 kişide maymun çiçeği semptomları görüldüğü açıklandı. Portekiz'de 15 şüpheli vakanın araştırıldığı duyuruldu.