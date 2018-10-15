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Nepal'de kaybolan dağcılar ile rehberlerinin cesedine ulaşıldı

Güney Asya ülkesi Nepal'de, fırtınada kaybolan Güney Koreli dağcılar ve Nepalli rehberlerinin cesedine ulaşıldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:22
Nepal'de kaybolan dağcılar ile rehberlerinin cesedine ulaşıldı

Nepal hükümetinden yapılan açıklamada, Himalaya Dağları'ndaki Gurja Dağı'nda cuma günü çıkan kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 3 Nepalli rehberin cesedi helikopterlerle başkent Katmandu'ya, 1 Nepalli rehberin cesedi yakındaki köyüne götürüldü.

Başkentteki Tribhuvan Eğitim Hastanesi morguna kaldırılan cesetlerin otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Dağcıların ve rehberlerinin kamplarının fırtınada dağılması nedeniyle öldükleri sanılıyor.

Ekip, Gurja Dağı'nın 7193 rakımlı zirvesine çıkmayı amaçlıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
NepalDağcılarRehberlerCesedHaber
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