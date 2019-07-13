Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 21 ölü

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 21 ölü

Nepal genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişi hayatını kaybetti, 10 kişiden ise haber alınamıyor.

Yetkililer, yoğun yağışların ülkenin orta ve doğu bölgelerinde su baskınlarına, ölümlere ve yıkıma neden olduğunu belirtti.

Şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, 10 kişinin yaralandığını, 10 kişinin de kaybolduğunu kaydetti.

Polis, yaptığı açıklamada, sel ve toprak kaymalarının ardından kendisinden haber alınamayan kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Ülkenin farklı kesimlerinden yaklaşık 50 kişi kurtarıldı." dedi.

Sel ya da toprak kaymaları nedeniyle pek çok yol kapanırken, yüzlerce kişi yollarda mahsur kaldı.

Afet yönetim ekiplerince yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarından etkilenen halk için helikopterlerin hazırda beklediği ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, evleri su altında kalan binlerce kişinin yerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
NepalSelToprak KaymasıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump: Kripto para hayranı değilim...
Trump: Kripto para hayranı değilim...
Somali'de terör saldırısı: en az 10 kişi öldü
Somali'de terör saldırısı: en az 10 kişi öldü
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim