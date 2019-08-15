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Nepal hükümetine tavsiye: 'Evrerest'e tırmanış izni için tecrübe şartı aransın'

Son tırmanış sezonunda ölümlerin dikkat çekici şekilde arttığı Everest Dağı'nda, dağcıların güvenliği için alınacak yeni önlemler belirleniyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:51
Nepal hükümetine tavsiye: 'Evrerest'e tırmanış izni için tecrübe şartı aransın'

Nepal hükümetinin girişimi ile hazırlanan raporda, dağcıların tırmanış izni alabilmesi için önce "tecrübelerini kanıtlamaları" tavsiye edildi.

Buna göre, bir dağcının izin alabilmek için, Nepal sınırları içinde en az 6500 metre yüksekliğindeki bir başka zirveye çıkmış olması bekleniyor.

Bu yıl Everest Dağı'na tırmanmak isteyen 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan ölümlerin en az dördü, zirveye çıkış yolundaki kalabalığa bağlanmıştı.

Yeni güvenlik raporu, tırmanış talebinde bulunanların fiziksel durumunun da değerlendirilmeye alınmasını öngörüyor.

Buna göre, tırmanış talebinde bulunan dağcılardan fiziksel yeterliliklerini gösteren belgeler istenebilecek.

Ayrıca, tecrübeli rehberlerle çalışmaları da talep edilecek.

Rekor sayıda dağcıya izin verilmişti

Hükümet yetkilileri ve tecrübeli dağcılar tarafından hazırlanan rapor, Everest'e tırmanmak isteyenlerden en az 35 bin dolar ücret talep edilmesini de tavsiye ediliyor.

Nepal'deki 8 bin metrenin üzerindeki diğer zirveler için belirlenen ücretin ise en az 20 bin dolar olması isteniyor.

Yasaları rapora uygun şekilde değiştirileceğini söyleyen Nepal Turizm Bakanı Yogesh Bhattari, "Dağlarımızı gözetim altında tutarak, güvenli hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Şu anda geçerli olan sisteme göre 11 bin dolar ödeyen herkes Everest'e tırmanmayı deneyebiliyor.

Nepal hükümeti bu yıl rekor bir sayıya ulaşarak, 381 dağcıya tırmanış izni vermişti.

Nepal sınırları içinde dünyanın en yüksek 14 dağının sekizi yer alıyor.

Yabancı dağcılar ülkenin turizm gelirleri arasında en üst sıralarda bulunuyor.

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Nepal
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