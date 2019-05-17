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Nepal’in Kanchenjunga Dağı’nda 2 dağcı öldü, bir dağcı kayboldu

Nepal’in Kanchenjunga Dağı’nda 2 dağcı öldü, bir dağcı kayboldu.

17 Mayıs 2019 Cuma 10:11
Nepal’in Kanchenjunga Dağı’nda 2 dağcı öldü, bir dağcı kayboldu
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Yetkililer, Hindistan vatandaşı dağcıların kurtarılmayı beklerken, yüksek irtifa hastalığı ve soğuk ısırması nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini bildirdi.

Yaşamlarını yitiren dağcılardan birinin, dünyanın en yüksek üçüncü zirvesine ulaştığı, diğerinin ise zirveye ulaşmak üzereyken rahatsızlandığı belirtildi.

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Dağcıların cesetlerini bölgeden almak için çalışmalara başlanacağı, düşük oksijen seviyesi ve buzlanma nedeniyle bu girişimin zor olacağı kaydedildi.

Aynı bölgede Şilili bir dağcının da kaybolduğu, dağcıyı arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Nepal’de yüzlerce yabancı dağcı, rehberleri eşliğinde mart başından mayıs sonunda kadar süren tırmanma döneminde Himalayalar’daki zirvelere çıkmaya çalışıyor.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Nepal
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