Neredeyse çöpe atacaktı: 2 milyon sterlin değerinde elmas olduğunu öğrendi

Northumberland’de yaşayan kadın, evdeki eski eşyaları toplarken bulduğu, tam olarak ne zaman satın aldığını hatırlamadığı taşı ve birkaç başka şeyi ekspere götürdü. Featonby’s Müzayede Evi’nden Mark Lane, taşın elmas ve 2 milyon sterlin (26,51 milyon lira) değerinde olduğunu söyleyince hayatının şokunu yaşadı, kulaklarına inanamadı.

Lane şunları söyledi: “Adının gizli kalmasını söyleyen hanımefendi bir torba mücevherle geldi. Bu taşın olduğu takı değerli olmayan birkaç başka takıyla bir kutunun içindeymiş yıllardır. Evi topladığı, fazlalıkları attığı sırada elmasın da aralarında olduğu takıları bulduğunu söyledi. Neredeyse çöpe atacakmış komşusu değerlendirme yapılmasını önermiş. Madeni 1 sterlinden büyük taşı önce test cihazıyla inceledik. Londra’daki ortaklarımıza yolladık ve sonunda Belçika’da Antwerp’teki uzmanlar 34 karat olduğunu teyit etti. Sertifika verdi.”

Başkent Londra’daki bir galeride kilit altında tutulan elmas 30 Kasım’da düzenlenecek açık artırmayla satışa sunulacak.