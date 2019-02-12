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Netanyahu'dan İran'a gözdağı

12 Şubat 2019 Salı 10:58
Netanyahu'dan İran'a gözdağı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’dan gelen “ABD bize saldırırsa biz de Tel Aviv ve Hayfa’yı yer yüzünden sileriz.” açıklamasına tepki göstererek, “İran, Tel Aviv ve Hayfa’yı yok etmeyi deneme hatasını yaparsa bu onların kutladığı devrimin son yıl dönümü olabilir.” dedi.

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İran Devrim Muhafızlarından bir komutanın İsrail’i hedef aldığı sözlerine Başbakan Netanyahu dün akşam yaptığı kısa açıklamayla karşılık verdi.

İran’dan gelen tehditleri göz ardı etmediğini ancak bu tehditlerden de korkmadığını söyleyen Netanyahu, “Eğer bu rejim (İran) Tel Aviv ve Hayfa’yı yok etmeyi deneme hatasını yaparsa ki bunu başaramaz ama bu onların kutladığı devrimin son yıl dönümü olabilir. Bunu hesaba katmalılar.” ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Komutanlarından Yadullah Cavani, bugün İran resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, “ABD bize saldırırsa, biz de Tel Aviv ve Hafya’yı haritadan sileriz.” açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Netanyahuİran
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