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Netanyahu ile Kushner barış süreci ve Gazze'yi görüştü

Netanyahu, Kushner ve beraberindeki heyetle, ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması"nı görüştü.

23 Haziran 2018 Cumartesi 10:32
Netanyahu ile Kushner barış süreci ve Gazze'yi görüştü

İsrail Başbakanı BinyaminNetanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı JaredKushner ve beraberindeki heyetle, ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması"nı görüştü.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ve Kushner'in görüşmesinde ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi JasonGreenblatt de hazır bulundu. 

Başbakan Netanyahu, görüşme sırasında İsrail'e desteğinden dolayı ABD Başkanı Trump'a minnettar olduklarını dile getirdi.

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Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için ABD'nin hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" ve Gazze'deki insani durum ele alındı. 

ABD Konsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Kushner ile Filistinli yetkililer arasında herhangi bir görüşme olmayacak. 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda ara buluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini belirtmişti. 

Yüzyılın Anlaşması'nı görüşmek üzere Ortadoğu turuna çıkan Kushner ve Greenblatt, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'ı ziyaret etmişti.

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