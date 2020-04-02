Netanyahu, "İran’ın salgında ölü sayısını gizlediğini" ispatlamak isterken 13 yıllık dizi videosu kullandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kabine toplantısı sırasında İran’ın koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşadığı gerçek kaybı gizlediğini “ispatlamak” isterken 2007 yapımı Amerikan dizisinden görüntüler paylaştı.

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Netanyahu, bakanlarına İran'daki salgın hakkında brifing verirken Hallmark Channel’ın 2007 yapımı Pandemic dizisinden bir video kullandı ve bu görüntülerin İran’da çekildiğini iddia etti.

Söz konusu diziye ait bazı görüntüler yeni koronavirüs salgını sonrası sosyal medyada dolaşmaya başlamış ve bazı kişiler viral hale gelen videonun bulaşıcı hastalıkta ağır kayıplar veren İran’a ait olduğunu ileri sürmüştü.

Ancak Yediot Ahronot’a konuşan kaynaklar, Netanyahu'nun klibi pazartesi günü kabine toplantısında bakanlara gösterdiğini ve İran'ın ülkedeki gerçek ölü sayısını gizlediğini iddia ettiğini söyledi.