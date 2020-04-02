Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Netanyahu, "İran’ın salgında ölü sayısını gizlediğini" ispatlamak isterken 13 yıllık dizi videosu kullandı

“Pandemic” adlı Amerikan belgeseline ait görüntüler, sosyal medyada yanıltıcı paylaşımlar için bir süredir kullanılıyordu

02 Nisan 2020 Perşembe 18:58
1110 Okunma
Netanyahu, "İran’ın salgında ölü sayısını gizlediğini" ispatlamak isterken 13 yıllık dizi videosu kullandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kabine toplantısı sırasında İran’ın koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşadığı gerçek kaybı gizlediğini “ispatlamak” isterken 2007 yapımı Amerikan dizisinden görüntüler paylaştı.

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Netanyahu, bakanlarına İran'daki salgın hakkında brifing verirken Hallmark Channel’ın 2007 yapımı Pandemic dizisinden bir video kullandı ve bu görüntülerin İran’da çekildiğini iddia etti.

Söz konusu diziye ait bazı görüntüler yeni koronavirüs salgını sonrası sosyal medyada dolaşmaya başlamış ve bazı kişiler viral hale gelen videonun bulaşıcı hastalıkta ağır kayıplar veren İran’a ait olduğunu ileri sürmüştü.

Ancak Yediot Ahronot’a konuşan kaynaklar, Netanyahu'nun klibi pazartesi günü kabine toplantısında bakanlara gösterdiğini ve İran'ın ülkedeki gerçek ölü sayısını gizlediğini iddia ettiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
NetanyahuKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boris Johnson'ın korona fiyaskosunda yeni perde: İthal edilecek test kitleri virüslü çıktı
Boris Johnson'ın korona fiyaskosunda yeni perde: İthal edilecek test kitleri virüslü çıktı
Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı
Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı
Vaka Sayısı 1 milyona ilerliyor
Vaka Sayısı 1 milyona ilerliyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim