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Netanyahu: Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması için ABD'den onay aldık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması konusunda ABD'den onay aldıklarını söyledi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:15
Netanyahu: Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması için ABD'den onay aldık

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (Makan) göre, Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin söz konusu barış planıyla ilgili sorularını yanıtladı.

"Filistin Devletinin başkenti Doğu Kudüs'teki Ebu Dis beldesi olacak. İsrail ise Batı Şeria'daki tüm Yahudi yerleşim birimlerinde egemen olacak." diyen Netanyahu, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması için ABD'den onay aldıklarını" vurguladı.

"ABD Filistinlilerden bazı isteklerde bulundu"

ABD'nin, müzakerelere başlanması için İsraillilerden değil Filistinlilerden talepleri olduğuna işaret eden Netanyahu, "Bu talepler arasında Gazze'nin silahsızlandırılması, teröristlere (Filistinli tutuklu ve şehit aileleri) maaş ödemesinin durdurulması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) şikayette bulunmaya son verilmesi, İsrail'e karşı provokasyonun durdurulması ve İsrail'in onayı olmadan uluslararası kuruluşlara üye olunmaması yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, ABD'nin, müzakerelere başlanması için "ilhak edilecek yerleşim birimlerini de kapsayacak şekilde Yahudi devletini tanımak, İsrail'in Kudüs'teki egemenliğini tanımak ve geri dönüş hakkından mutlak surette feragat etmek" gibi bazı şartlar öne sürdüğünü bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
NtenyahuİsrailABDOnayHaberKıbrıs
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