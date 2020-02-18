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Netanyahu'nun yargılanmasına gelecek ay başlanacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk davasına ilişkin ilk duruşmanın gelecek ay yapılması kararlaştırıldı.

18 Şubat 2020 Salı 22:40
Netanyahu'nun yargılanmasına gelecek ay başlanacak
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İsrail Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 17 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesi'nde, Netanyahu hakkındaki davanın görülmesine başlanacağı belirtildi.

Ülkede 2 Mart'ta yapılacak erken seçimlerden yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleştirilecek duruşmaya Netanyahu'nun katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu aleyhinde dava açma kararı almıştı. Yasalar gereği Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açılmasına izin verilmesi için 2 Aralık 2019'da Meclis'e başvurmuştu.

Bunun üzerine Netanyahu, kendisine tanınan yasal sürenin dolmasına saatler kala, 1 Ocak'ta Meclis'ten dokunulmazlık talebinde bulunmuştu.

Netanyahu, zaman kazanmak için Meclis'e yaptığı dokunulmazlık başvurusunu 28 Ocak'ta geri çekmişti.

Anahtar Kelimeler:
İsrailİsrail Adalet BakanlığıNetanyahu
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