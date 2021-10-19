Netflix çalışanları greve gidiyor

Online izleme platformu Netflix, bir süredir içeriklerinden özellikle biri nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Dave Chappelle’in The Closer isimli gösterisindeki transfobik şakalar nedeniyle eleştirilen platforma, çalışanları bir talep listesi gönderdi.

The Verge ile paylaşılan mektupta grup, Netflix’in zararın sorumluluğunu üstlenmesini ve özellikle transfobik dil, kadın düşmanlığı, homofobi, nefret söylemi içeren içeriklerin kaldırılmasını talep etti. Ve Netflix’ten, nasıl transfobik içeriğe yatırım yapıyorsa daha temiz içerik için de yatırım yapmasını istedi.

Bloomberg’in haberine göre; Netflix, Chappelle’in son özel bölümü için 24.1 milyon dolar ödedi.

Geçen hafta, Netflix eş CEO’su Ted Sarandos, Dave Chappelle’i eleştirenlere yanıt vererek iddiaları reddetti ve “Bazı çalışanlar aynı fikirde olmasa da ekrandaki içeriğin doğrudan gerçek dünyaya zarar vermediğine dair güçlü bir inancımız var” diye yazdı.

Platform, ayrıca geçen hafta grevi ve protestoları organize ettiği bildirilen bir çalışanın da işine son verdi. The Verge’e göre Netflix, Chappelle’in özel bölümünü izleyen kişi sayısı ve Netflix’in bunun için ne kadar ödediği ile ilgili ayrıntıları sızdırdığı için çalışanı işten çıkarmıştı.

Geçen hafta itibarıyla, bin çalışanın greve katılmayı planladığı bildirildi.