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Netflix Games tüm dünyada erişime açıldı

Netflix'in yeni girişimi Netflix Games, 5 farklı oyunla birlikte tüm dünyada erişime açıldı.

04 Kasım 2021 Perşembe 19:51
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Netflix Games tüm dünyada erişime açıldı
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Dünyanın en popüler video akış servislerinden birisi olan Netflix, geçtiğimiz aylarda oyun dünyasına gireceğini açıkladı ve ardından ilk oyunları belli başlı ülkelerde erişime açtı. Şimdi de Netflix, Netflix Games ismi ile Türkiye ve daha birçok ülkede resmi olarak hizmete sunuldu.

Bugünden itibaren Android bir telefona ve Netflix üyeliğine sahip olan herkes erişime açılan ilk 5 oyunu Netflix üzerinden oynayabilir. Erişime açılan ilk Netflix oyunları şöyle:

Stranger Things 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Netflix şu an erişime açık 5 oyun dışında ilerde bu deneyimi geliştireceklerini ve yeni oyunlar ekleyeceklerini de açıkladı.

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