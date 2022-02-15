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Netflix'in o filmi gerçek oldu

Rusya tarafından işgal edilmesi an meselesi olan Ukrayna'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vladimir Putin önderliğindeki Rus ordusunun yarın Ukrayna'yı işgal etmesi bekleniyor. Ukrayna lideri Zelenskiy ise sevgililer günü için eşiyle birlikte çektiği videoda 'Biz buradayız, ülkemizi savunacağız' dedi. Zengin iş adamlarının Ukrayna'dan kaçması ise akıllara kısa süre önce çekilen o filmi getirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

15 Şubat 2022 Salı 10:23
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Netflix'in o filmi gerçek oldu
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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna ve Rusya arasında yaşananlara çevrildi. ABD, vatandaşlarına uyarıda bulunurken Ukrayna'dan sonra Belarus ve Moldova'yı da terk etmeye davet etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde ülkedeki zengin iş adamları ve bazı milletvekilleri ülkeden kaçtı.

ZENGİN İŞ ADAMLARI UKRAYNA'DAN KAÇTI! AKILLARA O FİLM GELDİ

Ukraynalı zengin iş adamları ve 'elit' kesimin savaş ihtimaliyle birlikte ülkeden kaçması kısa süre önce Netflix'te yayınlanan Don’t Look Up filmini akıllara getirdi.

Don’t Look Up filminde de dünyanın sonu geldiğinde hem ülke başkanı hem de yaşananlardan sorumlu olan yöneticiler özel bir uzay gemisiyle dünyanın dışına çıkıyordu.

YURT DIŞINA KAÇANLARI GERİ ÇAĞIRDILAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uçaklarıyla birlikte Ukrayna'dan ayrılan zenginleri ülkeye davet etti.

'CİDDİ KARARLAR ALMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Zelenskiy; 'Fazlalıklar gider, Ukrayna vatandaşları kalır. Size 24 saat içinde ülkenize dönme çağrısı yapıyorum. Aksi halde ciddi kararlar almak zorunda kalacağız.' dedi.

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